Вильнюс, , 16:46 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 12 декабря, отправился в Брюссель на двухдневную встречу глав Совета Европы, где планирует оспаривать предложение председательствующей в ЕС Финляндии о долгосрочной финансовой перспективе на 2021−2027 годы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Науседа заранее объявил, что предложения, согласно которым прямые дотации Литве значительно снижены, неприемлемы для Литвы и приведут к «Европе двух скоростей», в которой Литва останется в группе экономически менее развитых стран. В первую очередь это касается вопроса выплат в сельском хозяйстве. Как символ неравенства он намерен передать лидерам стран отрезанную на четверть буханку литовского хлеба.

Другими темами станут изменения климата, энергетика, выход Великобритании из ЕС, отношения с Россией и другие вопросы. Запланированы встречи Науседы с премьером Италии, руководителями Латвии и Эстонии и новым главой Еврокомиссии.