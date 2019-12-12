Париж, , 15:31 — REGNUM Россия является угрозой для Североатлантического альянса (НАТО). С таким утверждением 12 декабря выступил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в Сенате (верхняя палата французского парламента) на слушаниях на тему «Ситуация и роль НАТО, место Франции в этом альянсе», трансляция которых велась на официальном сайте парламента страны.

«Совершенно очевидно, что Россия представляет угрозу для НАТО», — заявил Ле Дриан.

Также он отметил, что это можно констатировать, в частности, в сфере кибербезопасности и указал, что Россия, по его мнению, может быть опасна для соседних стран и об этом свидетельствует, как считает глава МИД Франции, кризис на Украине.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в Москве, что то, что Россия определена в качестве одной из главных угроз Североатлантического альянса (НАТО), что было заявлено во время саммита НАТО в Лондоне, вызывает у российской стороны все больше вопросов к состоянию «здоровья» данной организации.