Бишкек, , 12:57 — REGNUM Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не получает никаких отчислений со стороны государства. Об этом 12 декабря написала заместитель председателя Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook.

Член СДПК прокомментировала заявление главы Социального фонда республики Медер Ирсалиева, который ранее назвал размер пенсии Атамбаева.

Жолдубаева напомнила, что экс-президент достиг пенсионного возраста 17 сентября, а его счета были заблокированы еще в июне 2019 года. «Так куда же тогда перечислялась пенсия? Ни Алмазбек Атамбаев, ни его родные не получают сегодня никаких отчислений от государства», — написала Жолдубаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря председатель Социального фонда Киргизии Медер Ирсалиев заявил, что бывший президент Алмазбек Атамбаев получает пенсию в размере 100 тыс. сомов (90,5 тыс. рублей).

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