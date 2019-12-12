Киев, , 12:41 — REGNUM Румынские пограничники три с половиной часа без объяснения причин удерживали украинского политика, одного из лидеров лояльных Киеву крымских татар Рефата Чубарова в трансферной зоне аэропорта.

Подробности инцидента 12 декабря рассказал сам Чубаров через социальные сети и телеэфиры.

Он отметил, что целью визита в Румынию были запланированные встречи с государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения «ситуации в Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря».

Чубаров прилетел в Бухарест с «коллегами», фамилии и должности которых он не уточняет.

«При прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у меня паспорт и 3,5 часа без объяснения причин держали меня в трансферной зоне аэропорта», — жалуется он.

По словам Чубарова, ситуацию удалось уладить только после вмешательства посла Украины в Румынии и консула посольства Украины в Румынии.

«То, что случилось, будет предметом обращения посольства Украины в Румынии в компетентные органы Румынии с целью получить четкие получить объяснения причин моего задержания», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что 6 декабря Чубаров, представляющий интересы лояльных Киеву крымских татар, заявил о подготовке «пешего шествия» с Украины в Крым.

По его словам, это будет «мирная ненасильственная акция» — чтобы помочь международным организациям более активно реализовывать принятые ими решения в отношении Крыма.

Чубаров тогда заявил, что конкретная дата проведения этого шествия будет определена позже, по результатам консультаций со всеми заинтересованными сторонами. Не исключено, такого рода «консультации» и должны были состояться в Румынии, из-за чего у местных силовиков возникли к нему вопросы.