Киев, , 18:20 — REGNUM Украинский политик Рефат Чубаров, представляющий интересы лояльных Киеву крымских татар, заявил о подготовке «пешего шествия» с Украины в Крым.

Такую инициативу Чубаров анонсировал на пресс-конференции сегодня, 6 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, это будет «мирная ненасильственная акция» — чтобы помочь международным организациям более активно реализовывать принятые ими решения в отношении Крыма.

«На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой», — сказал он.

Политик также заявил, что конкретная дата проведения этого шествия будет определена позже — после формирования штаба подготовки акции и консультаций со всеми заинтересованными сторонами. По его словам, шествие точно будет иметь международный статус.

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноября Чубаров потребовал, чтобы на «нормандском саммите», который должен состояться в Париже 9 декабря, президент Владимир Зеленский потребовал от России «вернуть Крым». По его словам, отсутствие такого заявления в Париже со стороны Зеленского может восприниматься Западом как признание существующего статуса-кво. Также Чубаров заявил, что обеспокоен тем, что в последнее время в риторике ведущих украинских политиков Крым почти не упоминается.