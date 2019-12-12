Дили, , 12:36 — REGNUM Два индонезийских военных корабля, KRI Usman Harun-359 и KRI Sultan Iskandar Muda-367, прибыли в порт Дили, Восточный Тимор, сообщает Antara.

Посол Индонезии в Восточном Тиморе Сахат Ситорус приветствовал прибытие индонезийской дипмиссии в Дили.

«Мы надеемся, что присутствие друзей с флота в этой дипломатической миссии может дать положительные результаты для морской обороны Восточного Тимора», — заявил посол.

Помимо укрепления хороших отношений между странами, визит индонезийской миссии в Восточный Тимор может использоваться в качестве средства для ознакомления с культурой и туристическими направлениями, а также для производства оборонной промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии полностью поддерживает усилия по развитию здравоохранения в Восточном Тиморе.

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