Бишкек, , 12:26 — REGNUM На главной площади столицы Киргизии сегодня, 12 декабря, проходит акция против загрязнения воздуха «БишкекСмог». Участие в мероприятии принимают около 100 человек — гражданские активисты, сотрудники СМИ и другие жители города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Участники акции носят на лице респираторные маски и держат в руках плакаты с карикатурными комиксами, изображающими городских чиновников, а также с лозунгами на русском и киргизском языках: «Смог кетсин» («Смог уходи»), «Требуем расширения зеленых зон и прекращения вырубки деревьев», «Требуем развития возобновляемых источников энергии», «Требуем контроля над качеством ввозимых ГСМ и работой очистительных фильтров для ТЭЦ» и «Требуем запрета беспорядочной застройки высотными зданиями».

Митингующие требуют от властей заняться развитием экологически чистой энергетики и общественного транспорта, снизить тарифы на электроэнергию в ночное время в отопительный период, а также провести газопровод в районы с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.

ИА REGNUM напоминает, что в столице Киргизии за годы независимости вырос уровень загрязненности воздуха, и в значительной степени ухудшилось состояние экологии. Основными причинами, по мнению экологов, стали: вырубка деревьев, ежегодно растущая численность автомобильного транспорта, а также недостаточный уровень газификации и высокие цены на газ и электричества, что делает их слишком дорогими для отопления в частных домах.