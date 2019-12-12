Москва, 12 декабря 2019, 12:13 — REGNUM В Москве проходит церемония прощания с бывшим мэром Юрием Лужковым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Церемония проводится в храме Христа Спасителя. Уже состоялось отпевание, его провёл лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Гражданская панихида продлится до 14:00.
Проститься с бывшим градоначальником пришли министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и другие. Ожидается приезд президента России Владимира Путина.
Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.