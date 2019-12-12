Джакарта, , 12:12 — REGNUM Индонезийский батик стал символом 70-летия установления дипломатических отношений между Индонезией и США в Джакарте, сообщает Antara.

«Батик — это наследие Индонезии, которое было включено в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Ничто не является более запоминающимся, кроме батика», — заявил посол США в Индонезии Джозеф Донован-младший.

По словам посла, цветочный мотив батика был выбран, потому что растение является символом тесных отношений между Индонезией и США.

«Каждый год Индонезия отправляет товары из хлопка на сумму 800 млн долларов США, а также текстильные на сумму 3 млрд долларов США», — пояснил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство промышленности Индонезии содействует участию национальных производителей батика в международной выставке «Индонезия Батик для мира» в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

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