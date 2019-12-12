Аддис-Абеба, , 10:58 — REGNUM Федеральная полиция Эфиопии была направлена в университеты по всей стране во вторник, 10 декабря, с тем, чтобы смягчить «этническую напряженность», которая унесла жизни семерых студентов за последние три месяца. Об этом передает ВВС Tigrinya со ссылкой на заявление правительства.

По информации телерадиокомпании, в октябре 2019 года 86 человек были убиты, а еще 409 задержаны во время общенациональных акций протеста против обращения властей с известным активистом.

«Мы решили развернуть федеральную полицию в 45 государственных университетах по всей стране, потому что ситуация в сфере безопасности не была урегулирована охраной кампуса, некоторые из членов которой к тому же были замешаны в насильственных столкновениях», — заявил официальный представитель министерства науки и высшего образования Дечасса Гурму.

По его словам, в ходе операции пять сотрудников службы безопасности кампуса были арестованы за участие в ожесточенных столкновениях со студентами. Гурму не сообщил, сколько офицеров будет развернуто по всей стране и на какой срок.

Журналисты отмечают, что с момента прихода к власти в 2018 году премьер-министр страны Абий Ахмед провел масштабные политические реформы, которые вызвали похвалу экспертов, но также обострили давно подавленную напряженность между крупнейшими этническими группами Эфиопии. В прошлом году насилие на этнической почве вынудило более 2 миллионов человек покинуть свои дома. В результате межэтнических столкновений были убиты сотни человек, сообщают представители ООН и группы мониторинга.

Напомним, 10 декабря Абий Ахмед получил Нобелевскую премию мира за заключение мирного соглашения, которое положило конец двум десятилетиям вражды с Эритреей.

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