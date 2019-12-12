Тбилиси, , 10:47 — REGNUM Бывшая соратница правящей партии «Грузинская мечта» и бывший председатель комитета по юридическим вопросам Эка Беселия призвала кандидатов в судьи Верховного суда, которых сегодня, 12 декабря, должен утвердить на должность парламент Грузии, снять свои кандидатуры. Об этом она заявила на заседании комитета по юридическим вопросам, которое началось с резкого противостояния между правящим большинством и оппозиционными депутатами. Для предотвращения обострения ситуации председатель комитета объявил небольшой перерыв, после которого заседание было продолжено.

«Обращаюсь к вам, всем кандидатам, срочно скажите, что не хотите, чтобы парламент голосовал за вас. Не ставьте страну перед этим тяжелым выбором и политическим кризисом. Чего стоит ваша легитимация, если вам не доверяет та часть парламента, которая имеет право говорить от имени народа», — воззвала Беселия к кандидатам. К их сведению она заявила, что против этих кандидатов сегодня выступает весь грузинский народ.

Вопрос назначения судей и представленные парламенту кандидатуры стали в свое время причиной, по которой Эка Беселия вначале выразила протест, а затем покинула ряды большинства и была отстранена от должности председателя комитета по юридическим вопросам. Она заявляет, что представленные парламенту кандидаты были верными служителями режима Михаила Саакашвили и исполнителями его воли, а потому им не место в Верховном суде. Интересно, что по этой же причине сегодня протестуют против назначения судей и соратники экс-президента Саакашвили.

Как известно, ситуация в Грузии обострилась после того, как парламент 14 ноября не смог принять поправки в Конституцию, предусматривающие переход на пропорциональные выборы парламента в 2020 году. Оппозиция начала акции протеста у здания парламента, затем перешла к мелким локальным акциям у офисов правящей партии, мажоритарных депутатов и органов местного самоуправления. Так как на 12 декабря в парламенте было намечено заседание комитетов и пленарное заседание, в повестке дня которых вопрос лишения депутатских полномочий члена «Национального движения» Ники Мелия и вопрос назначения судей Верховного суда, оппозиция решила возобновить акцию на проспекте Руставели и создать депутатам максимальный дискомфорт.