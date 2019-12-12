Тбилиси, , 10:31 — REGNUM Соратники банкира Мамуки Хазарадзе, члены учрежденного им общественного движения «Лело» пытались с утра пройти в здание парламента, но полиция их не пропустила.

Как утверждают соратники Хазарадзе Каха Кожоридзе и Анна Нацвлишвили (оба в прошлом были руководителями НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии», а затем — советниками и секретарями президента Георгия Маргвелашвили), они собирались присутствовать на заседании комитета по юридическим вопросам, где сегодня обсуждаются кандидатуры судей Верховного суда.

Кожоридзе и Нацвлишвили, как и весь оппозиционный спектр выступают против того списка кандидатов, который представлен на утверждение парламента. Они заявляли, что заседание парламентского комитета должно быть открытым, и требовали выписать им пропуск. Несмотря на упорные попытки членов движения «Лело» прорваться в парламент, полиции удалось сдержать их натиск. На акции произошло и небольшое столкновение, но никто из членов «Лело» пока не задержан.

Ситуация у здания парламента продолжает оставаться напряженной. Звучат сирены и свисты, участники акции выкрикивают: «Позор! Позор!».

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Грузии обострилась после того, как парламент 14 ноября не смог принять поправки в Конституцию, предусматривающие переход на пропорциональные выборы парламента в 2020 году. Оппозиция начала акции протеста у здания парламента, затем перешла к мелким локальным акциям у офисов правящей партии, мажоритарных депутатов и органов местного самоуправления. Так как на 12 декабря в парламенте было намечено заседание комитетов и пленарное заседание, в повестке дня которых вопрос лишения депутатских полномочий члена «Национального движения» Ники Мелия и вопрос назначения судей Верховного суда, оппозиция решила возобновить акцию на проспекте Руставели и создать депутатам максимальный дискомфорт.