Ташкент, , 09:19 — REGNUM Наращивание взаимного товарооборота в сельском хозяйстве, рыболовстве и строительстве обсудили министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Р. Рахмони. Об этом 12 декабря сообщили в узбекистанском министерстве инвестиций и внешней торговли.

Во время переговоров 11 декабря в Ташкенте стороны обсудили наращивание экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана. В частности, было предложено ввести взаимное признание требований фитосанитарного контроля.

Напомним, 11 декабря в Ташкенте открылась выставка иранских производителей, в которой приняли участие около 100 представителей зарубежных компаний. 12 декабря состоится заседание ирано-узбекистанской межправительственной комиссии.

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