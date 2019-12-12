Варшава, , 09:15 — REGNUM «Весьма удивительные результаты» дал опрос поляков, проведенный по заказу симпатизирующего правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) портала wPolityce. Респонденты отвечали на вопрос, освободила ли Красная армия Польшу в 1945 году, как это ранее заявлял глава Союза левых демократических сил (SLD) Влодзимеж Чажастый.

WPolityce

Исследование провела компания Social Changes. Оказывается, пишет портал, целых 30% респондентов согласны с мнением Чажастого. 10% выбрали вариант «безусловно согласен», 20% — «скорее согласен». 39% опрошенных не согласились с таким суждением. 24% «безусловно не согласен» и 15% «скорее не согласен». 31% респондентов ответили «трудно сказать».

«Результаты весьма удивительны и весьма неоднозначные, — заявляет проправительственное издание. — С одной стороны, группа сторонников тезиса об освобождении очень большая, но, с другой, группа сторонников противоположного мнения больше, что, вероятно, не было столь очевидно в 1990-х годах. В каком-то смысле спор продолжается, а патриотический лагерь не может почивать на лаврах».

Также очевидно, что электораты двух крупнейших польских партий смотрят на этот вопрос совершенно по-разному. Большинство избирателей PiS — 53% — не согласны с тезисом об освобождении, большинство избирателей оппозиционной «Гражданской коалиции» принимают его.

Опрос проводился с использованием метода CAWI с 28 ноября по 3 декабря 2019 года на основе общенациональной репрезентативной (по полу, возрасту, размеру места жительства) выборке поляков. В исследовании приняло участие 1028 человек.