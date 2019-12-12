Екатеринбург, , 08:41 — REGNUM В екатеринбургском «Ельцин-центре» начал работу посвященный Дню конституции «Ельцин форум». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Форум пока не посетил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. По словам уполномоченного по правам человека в области Татьяны Мерзляковой, глава региона не смог приехать, потому что сегодня проходит Всероссийский день приёма населения. Тем не менее Мерзлякова передала от губернатора приветствие участникам мероприятия.

Пленарное заседание форума модерирует один из ближайших соратников экс-президента РФ Бориса Ельцина и бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис. На «пленарке» выступят польский общественный деятель Адам Михник, профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров и другие спикеры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Ельцин-центре» выступил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Журналист обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, после чего упал со сцены.

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