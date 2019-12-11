Прощание с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым проходит в Москве 12 декабря, в храме Христа Спасителя с 7:00 до 14:00.

Отпевать бывшего главу российской столицы будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронят Лужкова на Новодевичьем кладбище.

Бывший мэр Москвы умер 10 декабря 2019 года во время операции на сердце. Ему было 84 года.

Читайте также: Умер Юрий Лужков — самый яркий мэр Москвы: трансляция