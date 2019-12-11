Движение вокруг храма частично перерыто — нельзя проехать со стороны Соймоновского проезда. Вдоль Волхонки, у храма, выставлены металлические рамки, у них дежурят сотрудники Росгвардии. Примерно в 30 метрах от входа в храм стоят металлодетекторы, там работает полиция.
На станции метро «Кропоткинская» усиленные наряды полиции — работает кинолог с собакой. Выход из метро в сторону храма перекрыт.
В храме Христа Спасителя началось прощание с Юрием Лужковым. Еще до начала прощания у храма собрались около 50 человек. Подходы к нему оцеплены, движение транспорта на прилегающих улицах ограничено.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начнет отпевание в 11:00.
В четверг, 12 декабря, в день прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, в центре Москвы ограничено движение транспорта, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).