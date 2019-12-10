Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Он бессменно руководил исполнительной властью столицы России с 1992 по 2010 год, более 18 лет.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина по специальности «инженер-механик». После этого работал по специальности в организациях химической отрасли СССР, дослужившись до поста начальника управления по науке и технике Министерства химической промышленности СССР.

С 1987 года — первый заместитель председателя Мосгорисполкома, с 1990 года — председатель Мосгорисполкома. С 1991 года — вице-мэр Москвы, премьер правительства Москвы.

6 июня 1992 года указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы вместо ушедшего в отставку Гавриила Попова. Побеждал на прямых всенародных выборах мэра Москвы в 1996, 1999 и 2003 годах. После отмены в стране прямых выборов в июне 2007 года был избран мэром Москвы депутатами Московской городской думы по представлению президента РФ Владимира Путина. 28 сентября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев отстранил Лужкова от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия.

После отставки Лужков занимался бизнесом, литературной и преподавательской деятельностью.