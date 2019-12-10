10 Декабря
 
13:08

Шоумен Максим Галкин выразил соболезнования семье Юрия Лужкова, завив, что тот был «поистине народным» мэром города Москвы.

https://www.instagram.com/p/B54xSGsnU7H/

13:07

Жириновский: таких заботливых мэров, как Лужков, нам не хватает

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков обладал редкими хозяйственными качествами, он умел работать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский журналистам.

«Память о нем сохранится надолго и в сердце всех москвичей и многих других, кто приезжал в Москву и радовался, что у нас такая цветущая столица», — заявил Жириновский.

12:56

Председатель Мосгордумы выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Запись в память о бывшем градоначальнике Шапошников разместил на своей странице в Twitter.

«Пришла печальная новость — не стало бывшего Мэра Москвы Юрия Лужкова», — написал председатель Мосгордумы у себя на странице.

12:55

Семья Юрия Лужкова планирует похоронить его в Москве

Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова планируется провести в российской столице, передаёт издание Baza.

12:55

Самый главный момент для Юрия Лужкова в его послеотставочную эпоху — награждение в 2016 году орденом «За заслуги перед Отечеством», сделавшее опального экс-мэра полным кавалером этого ордена.

12:49

Юрий Лужков остался в истории Чебоксар: в 2005 году музей столицы Чувашии пополнила сувенирная продукция, подаренная городу Лужковым ко Дню Победы. А в 2006 году на встрече первого президента Чувашии Николая Федорова с Юрием Лужковым была достигнута договорённость о реализации в городе Москве продукции чувашских сельхозпредприятий в дни осенних ярмарок. Подобные мероприятия с тех пор проводятся в столице России регулярно.

12:45

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова

Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова. Соответствующее сообщение Собянин опубликовал в Twitter.

«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», — написал мэр.
12:44

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова.

12:43

В июне 2015 года госсоветник Татарии Минтимер Шаймиев, выражая соболезнования семье умершего Евгения Максимовича Примакова, рассказал, как совместно с ним и Юрием Лужковым создавали политическую партию:

«В 1999 году, получив немалую политическую закалку с первых лет перестройки, мы, ряд несменных руководителей регионов тех лет организовали партии. Юрий Лужков — «Отечество», мы с губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Яковлевым — движение «Вся Россия». Со временем пришли к решению объединить усилия наших двух движений создав блок — «Отечество — Вся Россия» (ОВР). Возглавить его попросили Евгения Примакова».

12:39

В 2017 году Юрий Лужков побывал на 80-летнем юбилее первого главы Татарии Минтимера Шаймиева. На торжестве он выступил с пламенной речью, отметив роль юбиляра в истории.

«Недолго рассуждая на эту тему, я хочу сказать, что, Минтимер, ты не войдёшь в историю, ты уже в нее вошёл» — заявил тогда Лужков.

12:36

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал «не совсем приятной новостью» смерть экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

«Не совсем тоже приятная новость — смерть Лужкова. Управлял Москвой 17 лет, а мы приложили максимум усилий, чтобы убрать его из политической жизни», — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания.

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12:33

В окружении Лужкова подтвердили смерть бывшего мэра Москвы

В возрасте 83 лет ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков, это 10 декабря подтвердил источник в его окружении.

12:33

Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков

По данным СМИ, экс-градоначальнику Москвы проводили операцию на сердце в одной из клиник в германском Мюнхене. Ему было 83 года.