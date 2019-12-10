Шоумен Максим Галкин выразил соболезнования семье Юрия Лужкова, завив, что тот был «поистине народным» мэром города Москвы.
Жириновский: таких заботливых мэров, как Лужков, нам не хватает
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков обладал редкими хозяйственными качествами, он умел работать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский журналистам.
«Память о нем сохранится надолго и в сердце всех москвичей и многих других, кто приезжал в Москву и радовался, что у нас такая цветущая столица», — заявил Жириновский.
Председатель Мосгордумы выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Запись в память о бывшем градоначальнике Шапошников разместил на своей странице в Twitter.
«Пришла печальная новость — не стало бывшего Мэра Москвы Юрия Лужкова», — написал председатель Мосгордумы у себя на странице.
Семья Юрия Лужкова планирует похоронить его в Москве
Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова планируется провести в российской столице, передаёт издание Baza.
Самый главный момент для Юрия Лужкова в его послеотставочную эпоху — награждение в 2016 году орденом «За заслуги перед Отечеством», сделавшее опального экс-мэра полным кавалером этого ордена.
Юрий Лужков остался в истории Чебоксар: в 2005 году музей столицы Чувашии пополнила сувенирная продукция, подаренная городу Лужковым ко Дню Победы. А в 2006 году на встрече первого президента Чувашии Николая Федорова с Юрием Лужковым была достигнута договорённость о реализации в городе Москве продукции чувашских сельхозпредприятий в дни осенних ярмарок. Подобные мероприятия с тех пор проводятся в столице России регулярно.
Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова
Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова. Соответствующее сообщение Собянин опубликовал в Twitter.
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова.
В июне 2015 года госсоветник Татарии Минтимер Шаймиев, выражая соболезнования семье умершего Евгения Максимовича Примакова, рассказал, как совместно с ним и Юрием Лужковым создавали политическую партию:
В 2017 году Юрий Лужков побывал на 80-летнем юбилее первого главы Татарии Минтимера Шаймиева. На торжестве он выступил с пламенной речью, отметив роль юбиляра в истории.
«Недолго рассуждая на эту тему, я хочу сказать, что, Минтимер, ты не войдёшь в историю, ты уже в нее вошёл» — заявил тогда Лужков.
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал «не совсем приятной новостью» смерть экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.
«Не совсем тоже приятная новость — смерть Лужкова. Управлял Москвой 17 лет, а мы приложили максимум усилий, чтобы убрать его из политической жизни», — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания.
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В окружении Лужкова подтвердили смерть бывшего мэра Москвы
В возрасте 83 лет ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков, это 10 декабря подтвердил источник в его окружении.
Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков
По данным СМИ, экс-градоначальнику Москвы проводили операцию на сердце в одной из клиник в германском Мюнхене. Ему было 83 года.