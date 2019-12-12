Москва, 12 декабря 2019, 06:12 — REGNUM Изменилась тональность и сам подход к переговорам со стороны Украины. Таким наблюдением поделилась представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Россия 1».
По её словам, представители украинской стороны «начали оперировать некими всё-таки правовыми терминами».
Напомним, 3 декабря Мария Захарова комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Донбассе «есть те, кто потерялись», и потребовала киевские власти соблюдать права граждан.
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