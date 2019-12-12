Москва, , 06:12 — REGNUM Изменилась тональность и сам подход к переговорам со стороны Украины. Таким наблюдением поделилась представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Россия 1».

«То, что изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход — я не могу даже поставить это под сомнение», — сказала Захарова.

По её словам, представители украинской стороны «начали оперировать некими всё-таки правовыми терминами».

Напомним, 3 декабря Мария Захарова комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Донбассе «есть те, кто потерялись», и потребовала киевские власти соблюдать права граждан.

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