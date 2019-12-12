Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в Соединенных Штатах, сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп и евреи White House

«Моя администрация подтверждает приверженность в борьбе с ростом антисемитизма и с инцидентами в США и по всему миру, возникшими на почве антисемитизма. Число инцидентов возросло с 2013 года, и, в частности, учащиеся продолжают сталкиваться с антисемитскими преследованиями в школах, университетах и студенческих кампусах», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Трамп уже поручил министерствам и федеральными ведомствам разработать комплекс мер по борьбе с такого рода инцидентами.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года госсекретарь США Майк Помпео назвал антисемитизм «старейшим в мире мракобесием». Он подчеркнул, что антисемитизм оскорбляет религиозную свободу, которая заложена в базовые принципы Соединенных Штатов.

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