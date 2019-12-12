Вашингтон, , 01:43 — REGNUM Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил о возможном сокращении контингента в Афганистане. Об этом сообщает Al Arabiya.

«У нас есть много вариантов, это один из них», — сказал Милли.

По данным телеканала, сейчас в Афганистане насчитывается около 13 тысяч военнослужащих США. Примерно 5 тысяч из них задействованы в контртеррористической миссии.

Накануне, глава Госдепартамента США Майк Помпео осудил нападение террористов на конвой вблизи базы «Баграм» в Афганистане.

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