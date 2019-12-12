Москва, , 09:57 — REGNUM На 13 декабря 2019 годаназначен пресс-брифинг общественного омбудсмена по защите прав высокотехнологичных компаний Натальи Поповой. Об этом сообщается на сайте компании «Иннопрактика».

Должность общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров появилась буквально на днях и является результатом инициативы экспертного центра Бориса Титова и Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ. С 13 декабря её займет первый заместитель генерального директора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова. Эта новость была озвучена на конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» 10 декабря в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Омбудсмен призван защищать права и интересы высокотехнологичных компаний-лидеров, отвечать за производство и продвижение инициатив по созданию комфортных условий для развития инновационных технологических компаний. Также в его обязанности входит следить за устранением избыточных регуляторных требований, обеспечением более свободного доступа к финансовым ресурсам, снижением налоговых нагрузок на хайтек-бизнес.

Однако под заботливое крыло омбудсмена попадут далеко не все компании, занимающиеся разработкой и внедрением высоких технологий. Счастливый билет выпал «национальным чемпионам» — ведущим российским производственным компаниям, производящим медицинское оборудование, фармацевтические препараты, электротехнику и работающим над проектами в области цифровой экономики. Проект «Национальные чемпионы» является приоритетным проектом Минэкономразвития, которое помогает его участникам разрабатывать стратегии опережающего роста, взаимодействовать с органами власти, институтами развития и финансовыми организациями, содействует в преодолении административных барьеров, оказывает поддержку при выходе на зарубежные рынки и консалтинговые услуги.

При создании института омбудсменов Россия повторяет и обгоняет опыт Америки и Канады. В этих странах помимо классических парламентских омбудсменов (такой вид отсутствует в России), существуют так называемые исполнительные омбудсмены, назначаемые исполнительными органами власти, местные омбудсмены городов, школ, больниц и т.д. В мировой практике омбудсмен означает должность лица по рассмотрению жалоб граждан и урегулированию конфликтов в сфере государственного управления, то есть является одной из форм демократического несудебного контроля за деятельностью органов исполнительной власти для защиты прав граждан от произвола со стороны чиновников.

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