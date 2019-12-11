Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Турция уходит с орбиты НАТО, и Пентагон обеспокоен этим процессом, заявил 11 декабря глава военного ведомства США Марк Эспер на слушаниях в Конгрессе.

По его словам, США должны понять, как действовать в такой ситуации и вернуть Турцию «ближе к НАТО».

«Я обеспокоен Турцией и её сближением с Россией. Я обеспокоен, что Турция уходит с орбиты НАТО, и уже несколько раз заявлял об этом. Мы должны отреагировать на это и понять, как мы можем вернуть Турцию ближе к НАТО, потому что она является важным партнером уже 70 лет», — сказал Эспер.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение отношений между США и Турцией началось с решения Анкары закупить российские системы ПВО С-400. В ответ Вашингтон заблокировал поставку Турции новейших истребителей F-35 и грозит ввести против неё санкции.

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