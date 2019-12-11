Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Пакет санкций против Анкары одобрен комитетом по иностранным делам американского Сената, сообщил 11 декабря представитель этого законодательного органа Роберт Менендес в Twitter.

Менендес «Действия Турции за прошедший год, действительно, выходят за рамки. Этот законопроект разъясняет Турции, что её поведение в Сирии неприемлемо, а покупка системы С-400 недопустима».

Напомним, говоря о «поведении» Турции в Сирии, американец имеет в виду операцию «Источник мира», которую Анкара начала в начале октября на севере САР и пока приостановила после договорённости с Россией о патрулировании зон безопасности.

В Вашингтоне сейчас санкции против Анкары рассматривались на уровне комитета по иностранным делам Сената. Поскольку комитет одобрил пакет по санкциям, следующей их стадией станет рассмотрение всем Сенатом.

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