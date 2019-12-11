Екатеринбург, , 19:21 — REGNUM Комиссия екатеринбургской думы по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга одобрила во втором чтении бюджет города на 2020 год. Об этом сообщает «Новый день».

Проект документа поддержали несмотря на ряд претензий к пиар-службе мэрии и МАУ «Город».

На зарплаты соответствующим сотрудникам город тратит 100 млн рублей в год, отметили в комиссии, ради «никчёмного и тупого пиара». А депутат Виктор Сомиков был настроен менее радикально и предложил использовать МАУ для освещения работы думы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект бюджета во вором чтении поддержали в комиссиях по городскому хозяйству и по экономическому развитию. Депутаты отмечали, что их пожелания были услышаны мэрией.

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