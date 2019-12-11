Москва, , 19:09 — REGNUM Более полсотни не опубликованных до сих пор документов о преступлениях нацистов на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны обнаружены спецкомиссией Минобороны РФ, сообщил 11 декабря российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании комитета «Победа».

Шойгу "В настоящее время отобрано более 50 ранее неопубликованных документов, свидетельствующих о зверствах фашистской Германии на оккупированных территориях».

Также министр обороны рассказал об останках 519 человек, которые стали жертвами преступлений нацистов в районе деревни Жестяная Горка (Батецкий район, Новгородская область).

Напомним, Жестяная Горка находилась под нацистской оккупацией с августа 1941 г. по январь 1944 г. Население Батецкого района было почти полностью истреблено. В 1947 г. в Новгороде состоялся суд над нацистами по фактам массового истребления советских граждан.

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