Москва, , 18:50 — REGNUM Мосгорсуд на заседании 11 декабря отклонил апелляцию организаторов несанкционированных акций в Москве на решение Коптевского районного суда о взыскании с них 3,4 млн рублей по иску «Автомобильных дорог».

Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, рассмотрев доводы сторон, апелляционная инстанция не нашла оснований для удовлетворения жалобы ответчиков и оставила решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, ГБУ «Автомобильные дороги» добивалось компенсации убытков в размере 11 млн 468 тысяч рублей, понесённых во время несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля 2019 года.

В такую сумму истец оценил повреждения объектов дорожного хозяйства, а также затраты на предоставление полиции 30 автомобилей для перекрытия дорог, проведение дополнительной уборки и восстановление повреждённого газона на Новом Арбате.

Ответчиками по иску выступили Алексей Навальный, Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов и другие. 1 октября Коптевский районный суд удовлетворил требования «Автомобильные дороги» частично и сократил компенсацию до 3,4 млн рублей.