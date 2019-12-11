Вашингтон, , 18:16 — REGNUM О желании сотрудничать с Москвой в решении проблем Ливии сообщил 11 декабря журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Комментируя итоги переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, глава Госдепа заявил, что для решения проблем Ливии нужно «политическое решение».

Это связано с тем, что в гражданской войне, которая идёт в Ливии, никто не победит. В любом случае ливийские противоборствующие стороны сами не придут к политическому решению проблемы, считает американский представитель.

Помпео «Хотим работать вместе с Россией, чтобы переговоры начались, чтобы состоялся ряд дискуссий, которые в итоге приведут к такому положению, которого в течение долгого времени стремилась добиться ООН».

По словам американского дипломата, Лавров согласен участвовать в этом процессе.

Напомним, гражданская война в Ливии началась в результате агрессии США, которые продавили в ООН резолюцию, разрешившую бомбардировки этой страны. Война в Ливии идёт уже восемь лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Ливия пожинает плоды незаконной интервенции НАТО