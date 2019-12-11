Москва, , 17:40 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил, чтобы предстоящую годовщину 75-летий Победы в Великой Отечественной войне наполнили живым, искренним и выразительным содержанием, и полностью исключили формальный подход к организации праздничных мероприятий. Об этом российский лидер сказал сегодня, 11 декабря, на заседании организационного комитета «Победа».

«Наступающий год 75-летия Великой Победы во Второй Мировой войне, в Великой Отечественной войне в России пройдет как Год памяти и славы. И нам нужно вместе сделать все необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся, в принципе исключить формальный, равнодушный подход к организации мероприятий», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что формальности быть не должно ни в крупных городах, ни в малых населенных пунктах в сельской местности.