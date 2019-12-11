Москва, , 17:37 — REGNUM Как и в большинстве субъектов страны, в Новосибирской области отмечается существенное снижение рождаемости, а также смертность превышает рождаемость, сказала сегодня, 11 декабря, на «Часе субъекта РФ» председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко

«Коллеги, давайте думать, что делать. И с учётом специфики региона, анализировать внимательно, какие меры эффективны, какие надо добавлять нам. Нужно улучшать демографическую ситуацию. В целом идёт увеличение численности населения области, что положительно. Но по сути, за счёт миграции. Эффективным инструментом стимулирования рождаемости, на мой взгляд, мог бы стать рост доступности жилья. При том, что темпы роста строительства жилья увеличивается, но всё-таки строится чуть более половины квадратного метра на человека, мне кажется, для Новосибисркой области это мало. Надо выходить на целевые показатели, запланированные в пределах 1 кв.м. на человека. Но при этом хочу отметить дополнительные усилия, которые предпринимаются по расселению ветхого и аварийного жилья. Вместе с тем есть проблема с расселением детей-сирот. Она существенная. Надо также обратить на это внимание».