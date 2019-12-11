Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко скорректировал запущенную в регионе «мусорную реформу» в части начисления платы и приостановил выставление счетов за вывоз мусора из частного сектора по всему региону до 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает 11 декабря пресс-служба главы региона.

«Губернатор дал указание приостановить до 1 февраля начисление платы за вывоз мусора для частного сектора по всей Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Такое решение губернатор принял во время встречи с исполняющим обязанности начальника областного управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексеем Пименовым. По его словам, региональным оператором — АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области» — неправомерно выставляются счета за вывоз мусора. Однако не все жители заключили с АО договор на вывоз мусора и не во всех населенных пунктах есть оборудованные контейнерные площадки. В ряде случаев счета были выставлены сразу на год вперед.

К началу февраля региональный оператор вместе с муниципальными властями, под надзором контролирующих органов, должен составить актуальный реестр контейнерных площадок и домовладений.

«В случае, если контейнерная площадка в населенном пункте отсутствует — никакой платы за вывоз мусора начисляться не будет. Квитанции, выставленные ранее, не подлежат оплате», — подчеркивают в обладминистрации.

Губернатор поручил контрольно-ревизионному комитету Ленинградской области провести проверку деятельности УК по начислению платы за вывоз мусора и выставлению счетов.

«За цифрами нужно всегда видеть людей, четко представлять себе: а что должен испытать человек, получающий перед новогодними праздниками квитанцию, в которой с него требуют плату за вывоз мусора, да еще на год вперед, при том что контейнерной площадки в его деревне нет, и сроду не было. Так можно дискредитировать любое начинание. Реформа обращения с ТКО должна служить людям, обеспечивать современные подходы к утилизации мусора, и начинаться не с квитанций, а с конкретных дел по установке контейнеров и заключению договоров», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее жители Ленинградской области массово жаловались на счета за вывоз мусора, которые, по их мнению выставляли несправедливо. По данным пресс-службы администрации, на данный момент в Ленобласти насчитывается 5,5 тысяч контейнерных площадок, которых недостаточно. В течение 2020−2021 годов в регионе планируется создать дополнительно еще около 2 тысяч.

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