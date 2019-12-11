Москва, , 16:54 — REGNUM Российское руководство заняло жёсткую позицию — в ответ на финансовое дотирование Россией белорусской экономики Минск должен предпринять ответные действия, направленные на дальнейшую углубленную интеграцию между двумя странами. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 11 декабря заявил заместитель главного редактора ИА REX Юрий Баранчик.

«Как говорится, если ты стратегию не видишь, то, возможно, это самое лучшее доказательство того, что она есть. Возможно, целесообразнее показывать нашим партнёрам, будто имеет место полный хаос, в то время как присутствуют некоторые основополагающие документы закрытого плана. Тем не менее, если говорить непосредственно о переговорах между РФ и Белоруссией, то, несомненно, есть 31 дорожная карта, большинство из которых согласованы. Они носят характер экономических документов по второстепенным вопросам. Тем не менее, видимо, есть некоторая карта, в которой присутствует другая проблематика (возможно, военная), которая носит принципиальный характер», — предположил Баранчик.

Он подчеркнул, что вопрос заключается в том, что российское руководство правильно понимает ситуацию в российско-белорусских отношениях и учитывает все возможные опасения. Понимается также и то, что дальше о режиме одностороннего дотационного финансирования Россией белорусской экономики и белорусской социально-политической системы речи быть не может. Должны быть предприняты ответные действия с белорусской стороны.

«Единственным таким действием, которое на нынешний момент удовлетворит Москву, было бы подписание документа об углублённой интеграции между двумя странами, — сказал Баранчик. — На мой взгляд, камень преткновения — это порядок подписания документа. Позиция Москвы, вероятно, такова: сначала вы (Белоруссия — прим. ИА REGNUM) подписываете этот документ, и потом вступает в действие тот преференциальный режим, который действовал все предыдущие годы. Если эти документы не подписываются, то РФ нет смысла подписывать и всё остальное. Эта точка бифуркации будет очень напряжённой с политической точки зрения».

Как добавил Баранчик, после того, как 7 декабря белорусское руководство увидело, что российское руководство настроено принципиально и больше не готово субсидировать в одностороннем порядке белорусский режим, Минск взял время на то, чтобы подумать.

«Должно быть, именно с этим связана утечка из администрации президента Белоруссии о том, что тот позвонил премьер-министру РФ и пригласил его приехать для встречи. Понятно, что официальный Минск задергался и вышел на второе лицо в российском государстве с тем, чтобы попытаться понять, можно ли разрулить эту ситуацию, — сказал Баранчик. — Судя по всему, жёсткая линия РФ взяла верх, а предыдущие капитулянты во главе с МИД РФ, которые проигрывали на пространстве СНГ одну точку за другой, теперь на белорусском направлении пока задвинуты на 10-й ряд».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в пресс-центре ИА REGNUM прошёл круглый стол, на котором были рассмотрены некоторые итоги переговоров лидеров двух стран в Сочи, социально-экономические и общественно-политические аспекты развития Союзного государства России и Белоруссии, внешнеполитическое взаимодействие стран, информационная составляющая союза и другие темы.