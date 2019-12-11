Братислава, , 16:50 — REGNUM Власти Словакии готовятся к возможному прекращению транзита российского газа через территорию Украины. Об этом сегодня, 11 декабря, заявил журналистам министр экономики Словакии Петер Жига.

По словам Жиги, прекращение поставок российского газа через украинскую газотранспортную систему вполне вероятно. В конце 2019 года контракт между Киевом и Москвой на транзит газа истекает, и стороны пока не согласовали ни его продление, ни заключение нового контракта.

«Минэкономики к этому готовится. В понедельник у нас в министерстве будет встреча … по поводу запасов сырья», — рассказал Жига.

По мнению министра, сейчас ситуация ближе к кризису, чем к благоприятному исходу событий. Поэтому правительство предпримет меры, необходимые в случае прекращения транзита российского газа через Украину.