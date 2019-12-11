Москва, , 16:30 — REGNUM В поддержку бюджета Москвы на 2020 год и плановый период проголосовал депутат Мосгордумы Николай Губенко (КПРФ), который отсутствовал в законодательном собрании столицы 27 ноября — в день, когда депутаты приняли бюджет и не мог лично участвовать в голосовании. Об этом 11 декабря заявила депутат Мосгордумы Елена Шувалова (КПРФ) на заседании столичного парламента.

«27 ноября во время обсуждения на заседании Мосгордумы закона города Москвы о бюджете Москвы на 2020 год и плановой период. Депутат Николай Губенко проголосовал «за». Однако в течение всего заседания Мосгордумы Губенко отсутствовал, в том числе во время голосования по указанному законопроекту», — сказала Шувалова.

Депутат напомнила, что место Губенко находится в президиуме, поскольку он является заместителем председателя законодательного собрания столицы. Свидетелями его отсутствия были все депутаты, также факт отсутствия зафиксирован видеокамерами, отметила Шувалова.

«Прошу организовать проверку и выяснить, как депутат Николай Губенко, физически отсутствуя на заседании, не только зарегистрировался как «присутствующий», но и отдал свой голос «за» бюджет», — сказала Шувалова.

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