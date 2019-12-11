Тбилиси, , 15:32 — REGNUM Парламент Грузии будет 12 декабря заблокирован с самого утра. Такое заявление сделал 11 декабря лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Бокерия во время брифинга в столичном офисе партии, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Завтра с утра будет пикетирование парламента, поэтому, тот, кто хочет войти в парламент, должен будет не спать всю ночь», — заявил Бокерия.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии накаляется политическая обстановка из-за спора по вопросу об избирательной реформе. Оппозиционные силы объединились, требуя принять закон о принятии новой выборной системы и провести по ней парламентские выбору в 2020 году, а руководство страны настаивает, что это будет противоречить конституции.