Москва, , 14:05 — REGNUM На белорусском направлении российскую внешнюю ждал провал, и поставленная президентом РФ задача так и не была реализована, считает эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, он заявил 11 декабря в пресс-центре ИА REGNUM, выступая в рамках круглого стола «Итоги переговоров лидеров России и Белоруссии в Сочи».

«Нужно называть вещи своими именами и прекратить создавать хорошую мину при плохой игре, — призвал Шишкин. — Надо признать, что Россия на белорусском направлении сейчас на днях открыто потерпела серьезнейшее поражение. Мы все хорошо помним, как в прошлом году шли переговоры двух президентов. Затем было объявлено, что они поручили разработать программу углубленной интеграции союзного государства. Было? Было! Всюду говорилось о том, что эта программа будет торжественно подписана. Подписана? Нет!»

Это, по словам Шишкина, означает провал российской внешней политики на белорусском направлении.