Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Петербургские депутаты вновь подняли тему ввоза из-за рубежа через Петербург в Россию так называемых «урановых хвостов» — обеднённого урана.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этой ситуации с трибуны Мариинского дворца напомнил «яблочник» Борис Вишневский.

«Везут к вам, если вы следили, очередную порцию радиоактивных отходов. Вчера отправлены из немецкого города Гронау. Приплывет опять морем, опять будут перегружать в Петербурге, везти в Свердловскую область обедненный гексафторид урана. Думаю, многие уже выучили это слова. Я абсолютно уверен, что моя страна и мой город — не ядерная помойка. Да, десять лет назад так ловко изменили законодательство, что у нас почему-то это не считается радиоактивными отходами», — заявил депутат.

Он утверждает, что консультировался со специалистами, и «урановые хвосты» одновременно и радиоактивны, и высокотоксичны.

Депутат от «Партии роста» Максим Резник также отметил, что эту тему обсуждают все петербуржцы, она социально значима, следовательно, ее необходимо обсуждать и в парламенте.

В Заксобрании есть рабочая группа, которая занимается проблемой, однако, как отметил Вишневский, когда появятся результаты ее трудов, неизвестно, и сколько за это время «урановых хвостов» удастся привезти в Петербург.

«Мне кажется, что задача городского парламента — не допускать этого ни при каких обстоятельства. Это не политический вопрос», — заключил депутат.

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Напомним, в «Росатом» заявляют, что обеднённый уран, упакованный в стальные толстостенные контейнеры, безопасен для окружающей среды и населения «Его радиоактивность в десятки раз меньше допустимого максимального уровня излучения и безопасна для населения и окружающей среды», — подчеркивают в Росатоме.

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