Вашингтон, , 12:58 — REGNUM После включения Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США в санкционный список мэра Вентспилса Айвара Лемберга въезд в страну запрещён не только ему, но и членам его семьи. Об этом пишет портал LSM.

По мнению представителей американского ведомства, члены семьи бизнесмена тесно связаны между собой.

Госдеп США предупреждает, что любой, кто будет осуществлять перечисления лицам попавшим под санкции, может пострадать аналогичным образом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее США включили мэра Вентспилса в так называемый список Магнитского и ввели против него санкции.