Москва, 11 декабря 2019, 12:55 — REGNUM Встреча лидеров РФ и Белоруссии 20 декабря, скорее всего, будет встречей без четких результатов, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 11 декабря в пресс-центре ИА REGNUM.
Кроме того, эксперт признался, что он не испытывает особых надежд в связи со встречей, которая пройдет 20 декабря. По мнению Безпалько, это будет встреча без четких результатов. Либо же будут половинчатые уступки Белоруссии — скорее всего, РФ снизит цену на газ для Белоруссии, уступит еще в чем-то, и «все пойдет по новому кругу». Ну, а после новых, безальтернативных президентских выборов в Белоруссии ее глава Александр Лукашенко, по мнению Безпалько, вновь обнулит все свои обязательства перед Россией.