Москва, , 12:55 — REGNUM Встреча лидеров РФ и Белоруссии 20 декабря, скорее всего, будет встречей без четких результатов, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 11 декабря в пресс-центре ИА REGNUM.

«Экспертная среда не может сформулировать гуманитарную составляющую, которую мы могли бы предложить Белоруссии. Это является следствием отсутствия у РФ стратегии в отношении стран СНГ. Мы проводим тактические шаги в ответ на то, что происходит вокруг нас. У нас нет альтернативной идеологии, которую мы могли бы предложить. Она не формируется в экспертных центрах», — сказал Безпалько.

Кроме того, эксперт признался, что он не испытывает особых надежд в связи со встречей, которая пройдет 20 декабря. По мнению Безпалько, это будет встреча без четких результатов. Либо же будут половинчатые уступки Белоруссии — скорее всего, РФ снизит цену на газ для Белоруссии, уступит еще в чем-то, и «все пойдет по новому кругу». Ну, а после новых, безальтернативных президентских выборов в Белоруссии ее глава Александр Лукашенко, по мнению Безпалько, вновь обнулит все свои обязательства перед Россией.