Москва, , 12:48 — REGNUM Проблемы Белоруссии самой по себе, в отрыве о проблемы российской государственности не существует, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил на круглом столе, который проходит в пресс-центре ИА REGNUM.

Колеров подчеркнул, что в настоящее время вопрос стоит так: насколько велики шансы того, что по итогам переговоров на высшем уровне Москва сможет преодолеть шантаж со стороны Минска.

«Лукашенко одновременно выступает квалифицированным рискованным шантажистом и рентгеном для эффективности нашей государственной власти, — сказал Колеров. — Следует ли она нашим национальным интересам или продолжает капитулировать? В последнее время, за редким исключением, когда послом РФ в Минске был Бабич, Россия не может похвастаться тем, что в отношениях с Белоруссией она не прогибалась перед шантажом и не шла на поводу у более активной и более безответственной стороны. За время присутствия в Минске такого посла, как Суриков, которого теоретически можно назвать иностранным агентом и представителем крупного бизнеса, сделано все для того, чтобы создать дурную традицию представительства. Российские интересы капитулируют перед шантажом Белоруссии».

Как заметил Колеров, демагогический, военный шантаж со стороны Белоруссии не встречает никакого даже экспертного, даже риторического сопротивления из Москвы. Более того, преступное желание Лукашенко шантажировать РФ вопросами национальной обороны не встречает ответа. По мнению главного редактора ИА REGNUM, отношения между Россией и Белоруссией отравлены наркоманией лжи и демагогии.

«У меня нет сомнений, что как партнер Лукашенко нестабильный и ненадежный и не способный нести всей полноты ответственности. Вопрос стоит так — способна ли Россия предложить систему гарантий против ревизии наших двусторонних договоренностей? Пока у власти находится Лукашенко — нет. Никакое нормальное государство в течение 25 лет не стало бы терпеть рядом с сердцем такой режим, который постоянно позволяет шантажировать себя вопросами безопасности. Режим, который играет в этнический национализм, позволяет проводить демонстрации с матерными надписями в адрес России. Это медицински невозможно и неприемлемо. Россия не имеет политической воли защищать свои интересы в отношениях с Белоруссией».

По словам Колерова, Россия является заложницей собственной философии военно-политического союзничества и вынуждена терпеть любые издевательства по этому поводу.

«Есть ли альтернатива? Я думаю, что есть. И самый простой политикой РФ в отношении ревизии, которая будет неизбежно проистекать из Минска, является отказ от следования собственной риторике и наивности. Надо ставить двусторонние отношения на твердую основу ответственного союзничества и перестать подкармливать националистического врага возле сердца. То, что режим Лукашенко идет по украинскому пути, уже говорят все хором, кроме штатных пропагандистов. Националистическая эволюция режима Лукашенко неизбежна. У РФ нет возможности для бесконечной капитуляции перед лукашенковским шантажом. И те договоренности, которые достигнуты в рамках переговоров лидеров России и Белоруссии, не будут выполняться Минском во всей полноте», — подытожил Колеров.