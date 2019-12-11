Тбилиси, , 12:45 — REGNUM Президента Грузии Саломе Зурабишвили объявили «врагом страны» за ее высказывание о грузинской армии, сделанное накануне на встрече с учеными.

Акцию протеста против этого заявления президента с утра 11 декабря у президентского дворца на улице Атонели в Тбилиси проводят активисты молодежного гражданского движения «Шецвале», что переводится как «Измени». Это те самые активисты, которые в последнее время поддерживают все митинги и акции, организованные «Национальным движением» экс-президента Саакашвили.

Акция проходит под лозунгом «Во дворе враг страны», а ее участники — пока их всего несколько человек — держат плакаты с оскорбительными для президента фразами. Полиция и представители охраны президента на акцию пока никак не реагируют.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с деятелями науки 10 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила следующее: «У Грузии нет ни армии, ни оружия, и никогда не будет». Эта фраза была сказана в контексте создания в стране новой организации — научного центра по изучению Грузии и Кавказа, но ее слова моментально вызвали негативный отклик в обществе и возмущенные оценки в соцсетях.