Москва, , 12:26 — REGNUM Депутат Московской городской думы Валерий Головченко («Моя Москва») готов отдать свою жизнь за интересы России. Об этом он лично заявил 11 декабря на заседании Московской городской думы.

Депутат зачитывал поправки к федеральному закону о поощрении капиталовложений в РФ, согласно которому все изменения в законодательство, ухудшающие положение инвесторов, будут вводиться с отсрочкой в три года. После его выступления депутат Сергей Савостьянов (КПРФ) обратился с вопросом относительно эффекта законопроекта.

«Когда вы готовили этот законопроект, вы наверняка изучили рядовой мировой опыт. Как защита и поощрения капиталовложений инвестиционной деятельности регулируется у наших соседей на братской Украине, гражданином которой вы являлись или являетесь?» — поинтересовался коммунист.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») попросил Савостьянова вести себя корректно и перефразировать вопрос таким образом, чтобы в нём не затрагивались украинские корни депутата Головченко. Коммунист последовал замечанию Шапошникова и повторил свой вопрос, но уже без отсылок к личности докладчика.

«Вся моя работа направлена на изучение влияния принимаемых законопроектов в Российской Федерации. В могучей процветающей и единой России, гражданином которой я валяюсь, и за которую я готов отдать жизнь, как, надеюсь, и вы», — ответил Головченко.

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