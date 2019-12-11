Москва, 11 декабря 2019, 09:04 — REGNUM Маршал Советского Союза Сергей Ахромеев был лично готов восстанавливать Советский Союз военной силой, за что его и повесили те люди, что осуществляли распад страны, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургиян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Он также добавил, что советский политолог, писатель, ученый и политический деятель и советнике президента СССР Михаила Грбачева Георгий Шахназаров выступал против разрушения Советского Союза, о чем также тот поведал в личной беседе с Кургиняном. Политолог также добавил, что слишком многое с тех времен было явлено как неоспоримый факт, которые нельзя называть «мифами».
Напомним, что 8 декабря 1991 года было подписано «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств» высшими должностями лицами и главами трех союзных республик — Станиславом Шушкевичем от БССР, Борисом Ельциным от РСФСР и Леонидом Кравчуком от УССР. Отметим также, что 17 ноября 1989 года Независимая студенческая ассоциация организовала в Праге демонстрацию в которой участвовал агент Зифчак.
В результате постановочных действий было инсценировано якобы его убийство полицией. Впоследствии это было названо «убийством Мартина Шмида». Целью этого был демонтаж социалистической Чехословакии в русле горбачевской Перестройки.
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