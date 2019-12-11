Москва, , 09:04 — REGNUM Маршал Советского Союза Сергей Ахромеев был лично готов восстанавливать Советский Союз военной силой, за что его и повесили те люди, что осуществляли распад страны, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургиян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"С Ахромеевым я говорил лично. Не кто-то вам передавал, я говорил лично. Ахромеев был готов военной силой восстанавливать Советский Союз. И если бы этого не было не висел бы он в петле… Именно за то, что он на многое был готов, вот за это его и повесили», — заявил Кургинян, добавив, что всякий, кто думает, что маршал покончил с собой — как минимум неумный человек.

Он также добавил, что советский политолог, писатель, ученый и политический деятель и советнике президента СССР Михаила Грбачева Георгий Шахназаров выступал против разрушения Советского Союза, о чем также тот поведал в личной беседе с Кургиняном. Политолог также добавил, что слишком многое с тех времен было явлено как неоспоримый факт, которые нельзя называть «мифами».

"Мы все знаем, что происходило в Чехословакии, где «убивался» студент Мартин Шмид, а на самом деле был лейтенант ГБ Людвик Зивчак, одновременно сидел Дружко и Яковлев на двух базах, где они управляли распадом социалистической Чехословакии и изменением строя. Эти данные уже опубликованы комиссией Гавела. И до тех пор, пока наши так называемые демократы 80-х годов будут назвать мифами все, что опубликовали западные комиссии, мы ней выйдем их этой ловушки», — подытожил Кургинян.

Напомним, что 8 декабря 1991 года было подписано «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств» высшими должностями лицами и главами трех союзных республик — Станиславом Шушкевичем от БССР, Борисом Ельциным от РСФСР и Леонидом Кравчуком от УССР. Отметим также, что 17 ноября 1989 года Независимая студенческая ассоциация организовала в Праге демонстрацию в которой участвовал агент Зифчак.

В результате постановочных действий было инсценировано якобы его убийство полицией. Впоследствии это было названо «убийством Мартина Шмида». Целью этого был демонтаж социалистической Чехословакии в русле горбачевской Перестройки.

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