Кызыл, , 08:54 — REGNUM Главы Тувы Шолбан Кара-оол выразил сожаление в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По его словам, глава знал экс-градоначальника лично и они плодотворно сотрудничали.

«Мне в Юрии Михайловиче нравились его открытость, прямота и очень тёплое отношение к Туве, где он не раз бывал. Он действительно от всей души помогал нашей республике, когда был во главе столицы», — написал он.

Москва даже напрямую инвестировала в республиканские стройки. Так, на столичные средства в Кызыле построили республиканскую школу искусств и детский сад. Последний в городе продолжают называть «московским».

"Выражаю соболезнования от имени земляков и всех, кто помнит Юрия Михайловича, большого политика своего времени, талантливого управленца и широкой души человека», — отметил Кара-оол.

Напомним, Юрий Лужков скончался 10 декабря на 83 году жизни. Как сообщало ИА REGNUM, ему проводили операцию на сердце в одной из клиник в германском Мюнхене. Он занимал пост мэра Москвы 18 лет.

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