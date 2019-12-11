Нью-Йорк, США, , 06:02 — REGNUM Доказательств причастности Ирана к атакам на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco не смогли найти эксперты ООН. Об этом 10 декабря сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

В докладе отмечается, что специалисты продолжат анализ крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, найденных после атаки. Результаты нового расследования будут переданы в Совет Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября десять дронов атаковали два предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за инцидент взяли на себя йеменские хуситы. При этом США, Саудовская Аравия и ряд европейских стран обвинили в нападении иранские власти. МИД Ирана отверг все обвинения.