Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Прямой диалог между Киевом, Луганском и Донецком поможет мирному урегулированию в Донбассе, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Что касается столиц, в которых стоит искать дополнительных ресурс для решения украинских проблем, для выполнения Минских договоренностей, то я бы упомянул после Киева не Москву и Вашингтон, а Донецк и Луганск», — заявил он.

Таким образом Лавров прокомментировал вопрос журналиста о возможном включении Соединенных Штатов в переговорный процесс по ситуации в Донбассе. Он добавил, что прямой диалог между Украиной, ДНР и ЛНР является стержнем Минских соглашений.

Сергей Лавров «И то, что сейчас националисты, ультрарадикалы и неонацисты на Украине устраивают шоу, требуя от президента Зеленского не сдавать Родину, не капитулировать, не допускать госизмены, и не вступать в прямой диалог с Донецком и Луганском, причем во главе этого процесса стоит Порошенко, который подписывал Минские договоренности… Ну конечно, это нацелено на то, чтобы не допустить никакого урегулирования, чтобы дальше следовать той пословице «кому война, а кому мать родна»

Лавров также выразил надежды, что президент Украины Владимир Зеленский будет четко следовать своим предвыборным обещаниям прекратить войну в Донбассе. Он подчеркнул, что сделать это можно лишь неукоснительно соблюдая Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже лидерам стран — участниц переговоров была подтверждена безальтернативность Минских соглашений.

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