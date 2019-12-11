Мехико, , 03:45 — REGNUM Собственное расследование деятельности бывшего главы мексиканского федерального агентства Хенаро Гарсии Луны, задержанного в США по подозрению в связях с наркомафией, проведет генеральная прокуратура Мексики. Об этом 10 декабря сообщается на сайте ведомства.

После окончания следственных действий мексиканские власти направят в США запрос на экстрадицию политика.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Генаро Гарсия Луна был задержан в американском городе Даллас по обвинению в связях с мексиканским наркокартелем «Синалоа».

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