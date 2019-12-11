Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Приезд российских дипломатов в США обязательно совпадет с обсуждением либо санкций, либо импичмента в американском Конгрессе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Мне кажется, какой день ни выбери по приезду в Вашингтон, обязательно совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом, либо еще с чем-нибудь», — заявил он.

Таким образом Лавров прокомментировал совпадение даты его визита в столицу США с слушаниями в палате представителей Конгресса по импичменту.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что слушания в Конгрессе США по импичменту президенту Дональду Трампу не помешают визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон. По его словам, Госдеп не позволит «паясничанью на Капитолийском холме» отвлечь дипломатов от важной работы.

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