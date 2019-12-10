Вашингтон, , 23:15 — REGNUM Предпринять уже сейчас шаги для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) предлагает Москва Вашингтону.

Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 10 декабря по итогам встречи с американским коллегой Майком Помпео.

Лавров «Россия подтвердила своё предложение уже сейчас принять решение о том, что этот договор будет продлён».

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Напомним, действие СНВ-3 заканчивается в 2021 г. После выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из США стали звучать заявления, что и действие СНВ-3 может быть прекращено.

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