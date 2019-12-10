Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Власти США попросили Российскую Федерацию поддержать свою марионетку Хуана Гуайдо в качестве лидера Венесуэлы. Об этом на итоговой пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Помпео заявил, что нахождение у власти в Венесуэле Николаса Мадуро — это большая проблема. В связи с этим он обратился к правительству России с просьбой о поддержке «демократии и президента Хуана Гуайдо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года США пытаются свергнуть законную власть в Венесуэле и поставить во главе этой страны свою марионетку Хуана Гуайдо. Однако до сих пор Вашингтон в этом не преуспел.