Рим, , 22:21 — REGNUM 59% граждан стран Евросоюза довольны тем, что их государство входит в состав ЕС — таковы данные опубликованного во вторник, 10 декабря, исследования, проведенного по заказу Еврокомиссии.

Третий год подряд этот показатель несколько увеличивается, отметили социологи. Также, по их данным, растет и число удовлетворенных тем, «как функционирует демократия в ЕС».

Исследования проводилось в октябре 2019 года. Социологи опросили 27,6 тысячи человек из всех 28 стран Евросоюза.